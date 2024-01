Gaza: Más de 25 mil muertos por ataques de Israel desde el inicio de la guerra

El total de palestinos muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre asciende a más de 25 mil, tras nuevos ataques del Ejército de Israel, según informó el Ministerio de Salud de la Franja, controlado por el grupo islamista Hamás.

"Los muertos se elevan a 25.105 y los heridos a 62.681", informó Salud, mientras siguen los combates con milicias palestinas y las operaciones del Ejército israelí por tierra, mar y aire en el día 107 de conflicto.

La fuente compartió la cifra tras precisar que "la ocupación israelí cometió 15 masacres contra familias en Gaza, causando 178 muertos y 293 heridos, durante las últimas 24 horas".

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, en las últimas horas se registraron ataques en varios puntos de la Franja.

"Tres personas murieron como resultado del bombardeo aéreo a un vehículo en el que viajaban en el barrio de Yarmuk, en la Ciudad de Gaza", aseguró Wafa, citando a fuentes locales.

En paralelo, hubo ataques aéreos contra una casa en el barrio de AL Zeitoun, también en Gaza ciudad, "donde varios ciudadanos murieron y otros resultaron heridos".

Israeli fighter jets bomb the city of Khan Yunis in southern Gaza. pic.twitter.com/2tuFJKIG3w