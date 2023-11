Gobierno tuvo primera reunión con el embajador en Israel tras su regreso a Chile

El Gobierno concretó este lunes la primera reunión con el embajador chileno en Israel, Jorge Carvajal, quien la semana pasada fue llamado a consulta a Santiago ante las "inaceptables violaciones al derecho internacional" por parte del país en que está destinado contra los habitantes de Gaza.

Según la información de La Moneda, el encuentro, que se realizó en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a la preocupación del Ejecutivo ante las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares israelíes.

También se informó que no descartan una posible reunión del embajador Carvajal con el Presidente Gabriel Boric, aunque ello dependerá de la agenda del Mandatario.

"Primero tiene que reunirse con el canciller, probablemente en la Cancillería, y eso es parte del procedimiento diplomático que existe en estos casos cuando se llama a consulta a las y los embajadores. La idea es que el embajador pueda dar cuenta de la situación que se vive en Israel particularmente, y cómo se abordan desde allá todas las acciones contra el pueblo palestino", detalló la ministra vocera, Camila Vallejo.

En esta línea, la autoridad reiteró que la posición del Gobierno frente a este conflicto es clara: "somos muy respetuosos del derecho internacional humanitario, creemos que esos estándares están para cumplirlos", puntualizó.

Finalmente, la ministra precisó que la permanencia del diplomático en nuestro país es algo que definirá la Cancillería tras las reuniones.

EMBAJADA DE ISRAEL PROYECTÓ CUESTIONADAS IMÁGENES DEL ATAQUE DE HAMÁS

En paralelo, la Embajada de Israel en Chile proyectó este lunes una serie de imágenes en las que se revela parte de la masacre realizada por el grupo Hamás contra la población israelí, una insólito evento cinematográfico que ha recibido una gran cantidad de cuestionamientos.

El video -que incluyó desgarradoras y crudas imágenes del conflicto- fue presenciado por cerca de 100 personas que llegaron hasta las dependencias de la comunidad israelita en Las Condes.

"En estos videos vemos lo que ha sucedido, vimos la crueldad inédita, una crueldad inimaginable de los terroristas del Hamás. Hay que saber la verdad, no se puede ocultar la verdad o mirar al otro lado, y frente al mal máximo hay que saber, no hay que decir que no existe, si existe y es lo que hemos visto hoy", señaló el embajador israelí, Gil Artzyeli.

Se espera una reacción a este evento por parte de la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, quien, de todas maneras, ya catalogó la proyección de imágenes como "una forma de justificar un genocidio".