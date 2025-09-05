Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.7°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Hamás difunde nuevo video de rehenes en Gaza: Israel alerta de "terrorismo psicológico"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

A 700 días de la ofensiva en Gaza, la organización islamista publicó un nuevo vídeo de los rehenes Guy Gilboa-Dalal y Evyatar Daviv, elevando la preocupación entre las familias.

Las imágenes muestran a los cautivos en la devastada ciudad, mientras las fuerzas israelíes intensifican su ofensiva.

Hamás difunde nuevo video de rehenes en Gaza: Israel alerta de
 EFE (referencial)

El conflicto en Gaza entra en una nueva fase de tensión, alertando sobre el riesgo para la vida de los rehenes.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La organización islamista Hamás publicó este viernes, cuando se cumplen 700 días desde que Israel empezará su ofensiva contra Gaza, un nuevo vídeo en el que aparece el rehén Guy Gilboa-Dalal junto a Evyatar Daviv.

Ambos cautivos, aparecen dentro de un coche y aseguran estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes prosiguen con su ofensiva con el objetivo de tomar su control totalmente.

Este es el segundo vídeo en el que aparece el rehén Gilboa-Dalal, puesto que en febrero el grupo palestino ya había publicado otro de este joven israelí.

En estas últimas imágenes, Gilboa-Dalal menciona en hebreo haber estado cautivo durante 22 meses, lo que podría indicar que el vídeo se grabó recientemente.

La familia ha pedido que no se difunda en los medios de comunicación estas imágenes.

Advertencias del Ejército israelí a familiares

Según avanzaba este viernes el periódico israelí Haarezt, el Ejército advirtió a los familiares de los rehenes que Hamás va aumentar "el terrorismo psicológico" con la con la publicación de más vídeos de sus seres queridos para presionar al Gobierno israelí, en medio de la campaña militar para conquista ciudad de Gaza.

El Ejército también les informó de que la nueva ofensiva contra ciudad de Gaza "aumenta las probabilidades de que los rehenes resulten heridos" o muertos, y de que los muertos desaparezcan", de acuerdo con la información del Haarezt.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada