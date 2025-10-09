Hamás: "Hemos recibido garantías de los mediadores de que la guerra ha terminado"
"Seguiremos trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes", añadió la milicia palestina.
Insistió, no obstante, en el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, algo a lo que Israel se opone férreamente.
Hamás valoró que el plan propuesto por Trump "sirve a los intereses" de su pueblo, "protege sus derechos, previene el derramamiento de sangre" e incluye su visión para poner fin a la guerra.