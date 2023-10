Irán ayudó a preparar por meses el ataque sorpresa a Israel, según The Wall Street Journal

Irán habría ayudado a preparar el ataque de Hamás a Israel, en el que han muerto más de 700 israelíes desatando una nueva guerra con Gaza, según información publicada este domingo por The Wall Street Journal.

Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían ayudado desde agosto pasado a planificar el ataque e incluso habrían dado luz verde para su inicio, según fuentes de Hamás y de Hizbulá citadas por el periódico neoyorquino.

Los detalles se habrían afinado en reuniones celebradas en Beirut (Líbano) entre oficiales iraníes, miembros de Hamás (grupo que controla la Franja de Gaza) y representantes de Hizbulá (agrupación presente en el Líbano).

Breaking: Iran helped plan Hamas’s attack on Israel and gave the green light for the assault at a meeting last Monday https://t.co/7U1fUb3gXI pic.twitter.com/WIu1VBLtzd