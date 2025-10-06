Israel deportó a otros 171 activistas de la Flotilla, incluida Greta Thunberg

Un grupo de 171 miembros de la flotilla Global Sumud, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados este lunes desde Israel a Grecia y Eslovaquia, informó el Ministerio de Exteriores israelí.

"Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia", señaló la Cancillería en un comunicado difundido en X.

Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de los alrededor de 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.

Una de las primeras imágenes de Greta Thunberg tras salir de la cárcel. (Fuente: EFE)

Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de Grecia; Italia; Francia; Irlanda; Suecia; Polonia; Alemania; Bulgaria; Lituania; Austria; Luxemburgo; Finlandia; Dinamarca; Eslovaquia; Suiza; Noruega; Reino Unido; Serbia y Estados Unidos.

"Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados", añadió Exteriores.

Por su parte, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.