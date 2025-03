Israel: Distribución de ayuda en Gaza será distinta y de forma que no dé poder a Hamás

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró este lunes que la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza será distinta a como fue en los meses de la guerra previos al alto el fuego y se producirá de forma que "no dé poder a Hamás".

"No elaboraré cómo, pero será de una forma que no dé poder a Hamás. No les daremos la oportunidad de usarla como motor financiero", aseguró en una rueda de prensa en Jerusalén junto a la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, después de que ambos mantuvieran un encuentro.

Honored to host E.U. High Rep. for Foreign Affairs @kajakallas in Jerusalem today. Israel is fighting the war of the free world.

If terror and radicalism will be defeated in the Middle East - it will make Europe safer! 🇮🇱🇪🇺 pic.twitter.com/16TlGE5jkx