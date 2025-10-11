Israel mató a 19 gazatíes este viernes, el día de la entrada en vigor del alto el fuego

Israel mató al menos a 19 palestinos en la Franja de Gaza este viernes, el día en que formalizó la entrada en vigor del alto el fuego, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos.

La agencia palestina de noticias Wafa reportó este viernes algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave palestino.

"El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)", informó el Ejército israelí en un comunicado.

Según fuentes del enclave consultadas por EFE, la mayoría de los bombardeos en Gaza, vetada a la prensa internacional desde hace dos años, se produjeron antes del mediodía.

Además, las mismas fuentes informaron de que durante la jornada de hoy los equipos de defensa civil han recuperado 99 cuerpos en diferentes áreas de la Franja de Gaza, después de que las tropas completaran durante la mañana la primera retirada pactada en el acuerdo de alto el fuego.

Tras el repliegue de las tropas a la conocida como 'línea amarilla' dentro de la Franja -por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo-, EFE pudo comprobar cómo miles de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Hamás dispone ahora de 72 horas para entregar a los 48 rehenes que siguen en su poder, de los que Israel estima que solo una veintena siguen con vida.