Israel mató a 70 gazatíes el miércoles: 18 de ellos intentaban conseguir comida

Al menos 70 gazatíes murieron el miércoles por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, según indica el informe diario el Ministerio de Sanidad del Enclave este jueves, que además especifica que 18 de las víctimas perdieron la vida mientras buscaban ayuda humanitaria.

Además, 356 personas llegaron heridas a los hospitales locales en la última jornada, 117 de ellas alcanzadas por disparos mientras trataban de recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) o en los cruces por donde pasan los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que llegan al enclave.

En total, al menos 62.192 gazatíes han muerto y 157.114 han resultado heridos desde el comienzo de la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la cual sigue escalando con nuevos movimientos como la inminente invasión de la ciudad de Gaza.

Al menos 2.036 del total de fallecidos y más de 15.064 de los heridos fueron atacados mientras buscaban comida en el desabastecido enclave, según los cálculos del Ministerio de Sanidad de Gaza, que está controlado por el gobierno de Hamás.

Esa cartera, que recuerda que "varias víctimas" permanecen aún bajo los escombros y en las calles, también contabilizó el miércoles dos muertes por inanición y desnutrición, lo que eleva el número total de fallecidos por la hambruna a 271, incluidos 112 niños, desde el comienzo de la guerra.

La limitada entrada de alimento, debido al bloqueo israelí, agrava aún más la situación de una población de 2,1 millones de personas al borde de la hambruna, como denuncian de forma reiterada organizaciones humanitarias, que ya califican la actual campaña bélica de "genocidio".