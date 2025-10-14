Israel mató a seis personas cerca de la "línea amarilla" a la que replegó sus tropas

Seis personas murieron este martes por fuego del Ejército israelí en tres incidentes diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur), cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada "línea amarilla" de retirada de las tropas israelíes, según el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás.

Según informaron a la agencia de noticias EFE fuentes médicas locales, cuatro personas murieron por fuego israelí en el barrio de Shujaia de la capital gazatí; una más falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad, y una sexta murió en la zona de Al Foujari de Jan Yunis, en todos los casos cerca de la línea a donde se han retirado las tropas de Israel.

Los cinco fallecidos en la capital gazatí fueron llevados al hospital Bautista Al Ahli de la ciudad.

Barrio de Shujaia

Los cuatro de Shujaia murieron, según fuentes de este hospital y también rescatistas, por un ataque de dron y fueron transportados por civiles porque las ambulancias no podían llegar hasta allí, ya que fueron atacados en una zona restringida para los servicios de emergencias más allá de la "línea amarilla".

Fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza explicaron a EFE que se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la urbe.

El portavoz de la Defensa Civil de la Franja, Mahmud Basal, indicó por su parte que estas personas estaban en la calle Sikkeh, muy próxima a la calle Salah al Din que separa el barrio de Shujaia (este de la calle) del de Yabalia (oeste, y donde se encuentra el resto de la ciudad).

No se ha explicado por dónde discurre exactamente dicha línea y los medios solo han tenido acceso a un mapa muy poco detallado con las líneas de retirada que no hace posible saber sus límites.

Barrios de Al Shaaf y Al Foujari

La otra persona muerta en la ciudad de Gaza fue atacada por otro dron en el barrio de Al Shaaf, al este de la capital, en una zona también próxima a la "línea amarilla". Fue trasladada en ambulancia hasta el hospital Bautista.

Además, fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis indicaron que otro dron israelí atacó a un grupo de palestinos y mató a uno de ellos, que estaban en la zona de Al Foujari, cercana asimismo a la "línea amarilla" de retirada de Israel.

En un comunicado, el Ejército israelí dijo que detectó a varias personas "cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas" en el norte de Gaza, lo que calificó como "una violación del acuerdo".

"Se intentó distanciar a los sospechosos, pero estos no obedecieron y continuaron acercándose a las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza", añade la nota, que no detalla cuántos muertos se produjeron.

Tensión por demora en la entrega de cuerpos de rehenes

Este hecho se produce en medio de una tensión por el retraso en la devolución de los 24 rehenes fallecidos que siguen en manos de Hamás.

En este escenario, Israel evalúa restringir la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza por el cruce de Rafah hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.

Pese a que Egipto esperaba reabrir este cruce "en las próximas horas", una fuente gubernamental israelí informó a EFE de que responsables de seguridad recomendaron al Gobierno que no lo haga, pero el Ejecutivo no ha tomado aún una decisión al respecto.

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia próxima a las negociaciones dijo a EFE que Hamás ha transmitido a los mediadores del alto el fuego -Egipto, Catar y Estados Unidos- su compromiso de entregar los cuerpos de los rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza y asegura estar "realizando esfuerzos" para cumplir con lo acordado.

La tensión se ha disparado al día siguiente de la rúbrica del acuerdo entre Israel y Hamás, ya que, tras liberar a los 20 rehenes que quedaban vivos en Gaza, el grupo islamista sólo ha devuelto a cuatro de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que retenía en el enclave palestino.

Hasta el momento, Hamás ha entregado los cuerpos de Guy Iluz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi y Daniel Peretz. Sin embargo, el acuerdo de alto el fuego diseñado por el presidente estadounidene, Donald Trump, contemplaba la entrega este lunes de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos.

Indignación entre los familiares de los rehenes

Los familiares de los rehenes han expresado su preocupación por el destino de los 24 muertos que quedan en la Franja de Gaza y han llegado a pedir al Gobierno israelí que suspenda el acuerdo de alto el fuego con Hamás si el grupo islamista no entrega los cuerpos de sus seres queridos.

"Ambas partes deben respetar el acuerdo. Si Hamás no lo cumple ni devuelve a los rehenes, el gobierno israelí y los mediadores deben detener su implementación", expresó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado este martes.