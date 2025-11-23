Netanyahu afirma que no necesita aprobación externa para atacar a Hamás y a Hizbulá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que continúa "combatiendo el terrorismo" en varios frentes tras ordenar ayer una oleada de ataques contra Gaza y el sur de Líbano, y dijo que no necesita "aprobación" externa para atacar a Hamás y a Hizbulá.

"Todo lo que dicen sobre que debemos obtener aprobación para esto (bombardeos) de uno u otro lado es simplemente una completa mentira. Actuamos con total independencia. Las Fuerzas de Defensa de Israel toman medidas inmediatas para frustrar ataques", afirmó Netanyahu durante su reunión de gabinete este domingo, en lo que parece una nueva alusión al Gobierno de EE.UU.

El primer ministro israelí añadió que las repuestas militares por parte de su Ejecutivo son calibradas por el ministro de Defensa, Israel Katz, y, posteriormente este se las remite para adoptar una decisión conjunta.

"Decidimos independientemente de cualquier factor, y así debe ser. Israel es responsable de su seguridad", continuó Netanyahu.

Israel atacó el sábado a gran escala Gaza, pese al alto el fuego, matando a 24 personas e hiriendo a más de 80, incluidos niños, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 318 palestinos han muerto en Gaza por fuego israelí -la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos-, además de cerca de 800 heridos, según esta misma fuente.

Además, el Ejército israelí comunicó ayer que sus tropas abatieron a once supuestos milicianos que habían escapado de los túneles de Rafah (sur de Gaza) donde permanecían atrapados, tras una persecución en la que también detuvieron a otros seis presuntos integrantes.

Netanyahu mantuvo hoy que seguirá haciendo "todo lo necesario" ante lo que consideró "violaciones del alto el fuego" por parte de Hamás, como el cruce de la línea amarilla que deja más de la mitad de la Franja bajo control de Israel.

"Ha habido varios intentos de penetrar en nuestro territorio más allá de la línea amarilla e intentar atentar contra nuestros soldados. Lo frustramos con gran fuerza y pagaron un precio muy alto", expresó Netanyahu este lunes.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar (calificada de genocidio por expertos en derecho internacional y una comisión de la ONU) tras los ataques de Hamás, han muerto más de 69.700 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con Sanidad.