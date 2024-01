Netanyahu rechazó categóricamente las condiciones de Hamás para liberar a los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó "de plano" las condiciones impuestas por el grupo islamista Hamás para liberar a los rehenes que quedan dentro de la Franja de Gaza, las cuales incluyen el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes del enclave palestino.

"Rechazo de plano las condiciones de rendición de los monstruos de Hamás", afirmó Netanyahu a través de un vídeomensaje difundido por su oficina, en una aparente respuesta a las informaciones sobre una nueva propuesta mediada por Catar y Egipto.

Según Netanyahu, a cambio de la liberación de todos los rehenes, Hamás exige "el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores de Nuhkba (fuerza de élite del ala militar de Hamás) y dejar a Hamás intacto".

"Si aceptamos esto, nuestros guerreros cayeron en vano y no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos", aseveró el primer ministro, cada vez más acorralado por la presión de las familias de los rehenes, para que negocie a cualquier precio la liberación de todos los cautivos.

Según Netanyahu, la presión militar sería la única solución para devolver a los cientos de miles de evacuados de las comunidades colindantes a Gaza "sanos y salvos a sus hogares" y para que no se repita otro 7 de octubre, en referencia al día en que el ataque de Hamás dejó 1.200 muertos y 240 secuestrados.

"No estoy dispuesto a soportar un daño tan fatal a la seguridad de Israel, por lo que no lo aceptaremos. Las condiciones impuestas por Hamás ilustran una verdad simple: no hay sustituto para la victoria", afirmó.

Catar y Egipto han presentado a Israel y Hamás una propuesta de alto el fuego en tres fases, que durarían en total unos 90 días, para poner fin definitivo al conflicto, según lo publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

EL PLAN DE TRES MESES PARA EL FIN DE LA GUERRA

La primera etapa de este plan de 90 días propone un alto el fuego duradero durante el que Hamás liberaría a todos los rehenes civiles, mientras que Israel excarcelaría a cientos de presos palestinos, se retiraría de las ciudades gazatíes, permitiría libertad de movimiento en el enclave, cesaría el uso de drones y duplicaría la cantidad de ayuda humanitaria que permite entrar.

En una segunda etapa, Hamás liberaría a las mujeres soldados y los cadáveres de cautivos -unos 27 cuerpos frente a los alrededor de 110 rehenes que quedarían vivos dentro de la Franja- e Israel excarcelaría más prisioneros.

Mientras que en la tercera fase, el Estado israelí retiraría sus tropas a la frontera de Gaza y el grupo islamista terminaría de liberar a todos los rehenes soldados y hombres en edad de luchar.

Una vez completado ese plan inicial en 90 días, la propuesta de Catar y Egipto contempla un cese total de las hostilidades, la normalización entre Israel y Arabia Saudí, y un proceso de paz que conduzca a la creación de un Estado palestino.

"Mi insistencia es lo que impidió durante años el establecimiento de un Estado palestino que habría supuesto un peligro existencial para Israel. Mientras sea primer ministro, seguiré defendiéndolo firmemente", se exculpó Netanyahu.