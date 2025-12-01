ONG israelíes: 2025 ha sido el año más mortífero para los palestinos desde 1967

El 2025 ha sido el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967, cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

Así lo advierte un informe publicado este lunes por La Plataforma, coalición que agrupa a 12 organizaciones de derechos humanos israelíes.

"El segundo año de la guerra en Gaza provocó daños amplios, profundos y sin precedentes a los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados", señala el documento, suscrito por ONGs de renombre como Combatientes Por la Paz, Ir Am, Gisha y Rompiendo el Silencio.

Subraya que, si bien durante 2023 y 2024 ya se habían constatado "graves violaciones" por parte de Israel hacia los palestinos, "los hallazgos de 2025 revelan un deterioro agudo y alarmante".

Durante el año en curso, "el número de palestinos asesinados casi se duplicó, el desplazamiento alcanzó niveles casi totales, el hambre provocó muertes masivas y violaciones que antes se consideraban 'excepcionales' se convirtieron en rutinarias", enfatiza el informe.

Desde 2023, cuando Israel comenzó la ofensiva en la Franja de Gaza como represalia por los ataques de Hamás, se ha ido detectando "un profundo cambio en la naturaleza de la guerra y en los mecanismos de control de Israel", además de "políticas más severas hacia los palestinos en Gaza y Cisjordania".

El informe recuerda que el número de palestinos asesinados por Israel en Gaza en mayo de 2024 ascendía a 36.000, mientras que, para octubre de 2025, la cifra llegaba ya a los 67.173, incluyendo más de 20.000 niños y más de 10.000 mujeres.

Estas cifras ya están desactualizadas, pues este mes de noviembre la cifra total de gazatíes asesinados por Israel -pese a que en la Franja hay un alto el fuego desde el 10 de octubre- ya superó los 70 mil, según los últimos datos del Ministerio de Salud del enclave palestino.

"Expulsión total"

Otro asunto que aborda el informe es la brutal escalada de violencia por parte de los colonos en Cisjordania hacia los palestinos, especialmente en estos últimos meses.

"Entre 2023 y 2024 se registraron alrededor de 1.200 incidentes de violencia de colonos. En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2.932 personas, incluidos 1.326 niños", señala La Plataforma.

También han aumentado las detenciones administrativas hacia palestinos, una práctica legal en Israel que permite encarcelar a las personas sin abrirles juicio ni presentar cargos formales: de 2023 a 2025 pasaron de más de 1.000 a 3.577 detenidos; "el triple del promedio anterior a la guerra" en Gaza.

"El informe documenta al menos 98 muertes bajo custodia israelí, muchas de ellas como resultado de tortura, negación de atención médica y condiciones de detención inhumanas", alerta.

También se denuncia "la expansión de asentamientos a una velocidad sin precedentes" en Jerusalén Este, donde el día a día de los palestinos se ha visto más deteriorado, experimentando más "restricciones en la circulación o el colapso de los servicios municipales".