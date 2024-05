ONU: Muelle flotante para llevar ayuda a Gaza no reemplaza acceso por cruces terrestres

El muelle flotante construido por Estados Unidos en la costa norte de la Franja de Gaza no puede reemplazar el acceso de la ayuda humanitaria a través de los cruces terrestres, que resultan de lejos más eficientes y se encuentran mucho más cerca de donde está la población necesitada, dijo este viernes la ONU.

La organización responsable de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, dijo que es obviamente bienvenida toda ayuda que pueda llegar a Gaza, pero recalcó que "llevar a la gente la ayuda que necesitan no puede ni debe depender de un puerto flotante", que además "está lejos de donde están las necesidades más apremiantes".

Las instalaciones han sido construidas en la costa del norte de Gaza, a la altura de una ruta militar israelí que va de este a oeste y que atraviesa perpendicularmente otra ruta controlada por las mismas fuerzas, que tienen un puesto de control. Todo esto en una área considerada de alto riesgo.

La gran mayoría de la población de Gaza está hacinada en Rafah, al sur de la Franja, donde la incursión del Ejército israelí ha provocado que los desplazamientos forzados se reanuden.

"Las rutas terrestres son las más adecuadas, efectivas y eficientes para la entrega de la ayuda, por lo cual se necesita que todos los cruces (fronterizos) sean abiertos", declaró a la prensa en Ginebra el portavoz de OCHA, Jens Laerke.

🔺 The ongoing influx of internally displaced people into Khan Younis and Deir al Balah continues to strain an already-overstretched response.



🔺 Only five bakeries are operational in the entire Strip and there are no remaining stocks of shelter materials.



