Tercer día de intercambios entre Israel y Hamás: Se liberaron 17 rehenes y 39 presos

Israel y el grupo islamista Hamás cumplieron este domingo el tercer día consecutivo de tregua acompañado de un nuevo intercambio de rehenes cautivos en Gaza por presos palestinos de cárceles israelíes, en el marco de un acuerdo que podría ampliarse después de los cuatro días previstos desde la entrada en vigor, el pasado viernes.

Hamás liberó hoy a 17 rehenes: 14 israelíes y tres tailandeses. Entre los israelíes había nueve niños, cuatro mujeres y un hombre con doble ciudadanía israelí-rusa, que fue puesto en libertad como un gesto del grupo radical hacia el presidente de Rusia, Vladímir Putín, "en agradecimiento a la postura rusa de apoyo a la causa palestina".

Los rehenes fueron recibidos primero por la Cruz Roja y luego trasladados a hospitales de territorio israelí para someterse a reconocimientos médicos antes de reencontrarse con sus familiares.

Uno de los centros médicos, el hospital Soroka, informó de que recibió a una mujer de 84 años que se encuentra en estado grave, tras pasar 51 días secuestrada en Gaza.

Por su parte, el servicio de prisiones israelí anunció hoy, por tercer día consecutivo, la liberación de 39 presos de seguridad palestinos, todos ellos menores e incluyendo a un residente de la Franja de Gaza. Los restantes son 21 residentes de Jerusalén y 17 de Cisjordania ocupada.

Todos los presos fueron liberados en la prisión de Ofer, donde las fuerzas de seguridad dispersaron con disparos y gases lacrimógenos a una concentración de familiares y otros palestinos que se acercaron para recibirlos, según información de la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Un vocero del servicio de emergencias de la Media Luna Roja informó que trasladaron a hospitales a tres personas con heridas de bala -incluyendo un joven de 15 años- y un periodista también sufrió heridas. Además, agregó que dos menores, de 11 y 13 años, fueron también trasladados a una clínica cercana debido al efecto de las bombas lacrimógenas.

En paralelo, según el acuerdo, el COGAT -organismo militar que gestiona asuntos civiles en territorio palestino ocupado- anunció este domingo la entrada de 200 camiones de ayuda humanitaria en la Franja a través del cruce de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto.

Esta ayuda consiste en alimentos, agua, provisiones para refugios y suministros médicos, y está destinada "a las organizaciones internacionales" que trabajan en el enclave.

