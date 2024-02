Un soldado estadounidense se inmoló frente a embajada israelí en Washington

Un soldado estadounidense en activo se quemó a lo bonzo este domingo frente a la embajada israelí en Washington y se encuentra en estado crítico, según informó la Policía Metropolitana y los servicios de emergencia.

En un vídeo que fue publicado en redes sociales puede verse al soldado en uniforme militar rociarse con líquido inflamable y quedar envuelto en las llamas mientras grita "Palestina libre" frente a la legación diplomática, en un céntrico barrio de la capital estadounidense.

"Soy un miembro en activo de la Fuerza Aérea y no voy a seguir siendo cómplice de genocidio", indica el hombre en el vídeo en el que también señala que quiere recurrir a un tipo "de protesta extrema" contra el conflicto en Gaza, que se inició el pasado 7 de octubre.

Las fuerzas del orden respondieron de inmediato al suceso, que ocurrió en la tarde del domingo, según confirmó la Policía Metropolitana de Washington.

La Fuerza Aérea confirmó que un miembro de esa rama de las Fuerzas Armadas se había visto implicado en el incidente, pero sin ampliar más detalles.

El cuerpo de bomberos y los servicios de emergencia indicaron que el hombre fue ingresado de urgencia en un hospital con heridas "críticas", mientras que una unidad de explosivos fue desplegada para examinar un coche sospechoso, que finalmente no suponía ninguna amenaza.

Las protestas contra la respuesta israelí al ataque de Hamas en 7 de octubre en su territorio se han extendido por todo Estados Unidos con la demanda común de "alto el fuego" ante el número de víctimas civiles por las operaciones militares de Israel en este enclave densamente poblado.

