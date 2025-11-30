Arrestan a dos influencers por analizar la calidad de los alimentos de Egipto

Las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a dos influencers por difundir varios vídeos analizando la calidad de productos alimenticios del país, informó este domingo el Ministerio de Interior, en el marco de una serie de arrestos contra creadores de contenido iniciada hace unos meses.

En un comunicado, el ministerio aseguró que abrió "una investigación sobre varios vídeos que circulaban en redes sociales, en los que los creadores de contenido sospechaban de la seguridad y calidad de los productos alimenticios" en el mercado egipcio.

La nota destacó que las dos personas admitieron que habían analizado varios productos en diversos laboratorios para garantizar su cumplimiento con las especificaciones estándar, y grabaron y publicaron los clips en sus redes sociales con el objetivo de "aumentar su audiencia y obtener beneficios económicos".

Los dos jóvenes gestionan las páginas de "Akelans" y "Saltanji" en Facebook, y cada una de ellas cuenta con más de un millón seguidores.

En ambas, los creadores se dedican a evaluar productos locales del mercado a través de análisis de calidad basados en los estándares del Ministerio de Salud del país.

Los dos creadores desataron polémica en la red porque apuntaron que muchos productos no cumplen con los estándares de calidad, e incluso el video más reciente -publicado tres días antes de la detención- generó un gran escándalo al mostrar que la mayoría de las marcas de agua potable locales e internacionales en Egipto contienen residuos de origen humano y animal.

Desde el pasado verano, las autoridades egipcias han intensificado su campaña de arrestos contra "influencers" nacionales, sobre todo contra mujeres.