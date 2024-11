Irán elevó el tono de sus amenazas contra Israel: Responderán "con fiereza"

Las autoridades iraníes han elevado el tono contra Israel en los últimos días y aseguran que responderán con "fiereza" al ataque israelí del sábado contra objetivos militares que causó cinco muertos.

Si bien las primeras reacciones al ataque con misiles israelí tuvieron un tono cauteloso, en los últimos días ha cambiado y ahora desde Teherán se insiste que es una certeza que responderá al Estado judío.

"La respuesta contra la agresión del régimen sionista es segura", dijo el subcomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Ali Fadavi, en unas declaraciones a una televisión libanesa y recogidas este viernes por medios iraníes.

"Somos capaces de destruir todo lo que los sionistas poseen con una sola operación", continuó el alto mando del cuerpo militar de elite que tiene como misión salvaguardar la Revolución Islámica y controla el programa de misiles balísticos.

Por su parte, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Salamí, afirmó que Tel Aviv ha cometido "otro error y sufrirán por ello".

"Nuestra respuesta será inimaginable", aseguró Salamí, según informó IRNA este viernes.

JAMENEÍ: RESPUESTA SERÁ "FEROZ Y CONTUNDENTE"

Al mismo tiempo, el jefe de la oficina del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, aseveró que su país planea dar "una respuesta feroz y contundente" a la "acción desesperada" de Israel, indicó la agencia Tasnim.

Un día después del ataque israelí, Jameneí pareció bajar de tono y dijo que las "autoridades" deberían decidir la respuesta y lo mejor para el país, pero sin promesas de venganza.

Según la versión iraní, el ataque se produjo en las provincias de Teherán, Ilam y Juzestán y solo causó "daños limitados" a radares, además de provocar la muerte de cuatro militares y un civil.

Pero medios estadounidenses han informado de que imágenes de satélites muestran que los centros militares de Shahroud, en la provincia nororiental de Semnan, y de Khojir, cercano a Teherán, resultaron dañados, extremos negados directamente por las autoridades iraníes.

Se cree que en ambas bases se producen misiles.

RESPUESTA PRESUNTAMENTE SE HARÁ DESDE IRAK

El diario The New York Times aseguró que Jameneí ordenó a su Consejo de Seguridad Nacional preparar un ataque a Israel dado los daños a sus infraestructuras, y afirmó que las bajas eran "demasiado grandes para ignorar" y "no responder sería aceptar la derrota".

Por su parte, el medio estadounidense Axios considera que este nuevo ataque se llevará a cabo desde Irak, donde Teherán cuenta con varias milicias islámicas como aliados.

Los ataques de Israel del sábado fueron una respuesta al bombardeo con unos 180 misiles de Irán el 1 de octubre, que fue a su vez una represalia por los asesinatos del líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, en Beirut y del líder de la milicia palestina Hamás, Ismael Haniyeh, en Teherán en julio.

El pasado abril Teherán y Tel Aviv ya se atacaron directamente, en el que fue el primer choque directo entre ambos países.