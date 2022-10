Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo "histórico" sobre su frontera marítima

Israel y Líbano alcanzaron este martes un acuerdo "histórico" sobre su frontera marítima, confirmó el primer ministro israelí, Yair Lapid, lo que resuelve una disputa de larga data sobre esas aguas ricas en gas en el Mediterráneo.

"Éste es un logro histórico que fortalecerá la seguridad de Israel, inyectará miles de millones en la economía israelí y garantizará la estabilidad de nuestra frontera norte", indicó Lapid en un comunicado en el que señaló que la propuesta redactada por EEUU cumple "todos los principios económicos y de seguridad establecidos por Israel".

Lapid indicó que convoca para mañana al Gabinete de Seguridad, seguido de una reunión especial del gobierno con todos sus ministros, para dar el visto bueno definitivo al borrador.

