Al menos seis heridos en un tiroteo en centro de ciudad israelí de Tel Aviv

Al menos seis personas resultaron heridas este jueves en un tiroteo en varios lugares del centro de la ciudad israelí de Tel Aviv, mientras el atacante sigue fugado, informaron los medios y los servicios médicos.

El ataque causó seis heridos en varias localizaciones de la zona céntrica de Tel Aviv que fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Entre los heridos "dos están en estado crítico, uno grave y tres en condición moderada", precisó un portavoz del servicio médico de emergencias israelí Maguem David Adom (MDA).

Imágenes difundidas por medios y redes sociales mostraron gente corriendo por las calles y la Policía intentando atrapar al agresor. Este es el cuarto ataque en Israel en poco más de dos semanas, tras tres ataques cometidos por árabes-israelíes y un palestino que causaron once muertos y generaron un fuerte repunte de tensión.

#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg