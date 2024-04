Irán dijo en la ONU que no busca escalada "ni un conflicto con Estados Unidos"

Irán "no busca la escalada ni la guerra en la región" de Oriente Medio, dijo este domingo en el Consejo de Seguridad su embajador ante la ONU, Saeed Iravani, pero al mismo tiempo "no dudará en responder ante cualquier amenaza o agresión, de acuerdo con la ley internacional".

El embajador dejó, además, muy claro que su país "no tiene intención de entrar en conflicto con Estados Unidos en la región", y de hecho -subrayó- su país ha demostrado "compromiso con la paz y contención" tras demostrarse la implicación de EE.UU. en la intercepción de drones y misiles iraníes.

Ahora bien, si Estados Unidos iniciara una operación contra ciudadanos iraníes o intereses, "usaremos nuestro derecho inherente a responder de forma proporcionada", advirtió el diplomático.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que la ley internacional prohíbe "las acciones de represalia que incluyen el uso de fuerza".

We have a shared responsibility to work for peace.



Regional – and indeed global - peace and security are being undermined by the hour.



The world cannot afford more war.



