Israel liberó a director palestino del Óscar a mejor documental tras una noche detenido

Las autoridades israelíes liberaron este martes a primera hora de la tarde a Hamdam Ballal, uno de los directores palestinos del oscarizado documental "No Other Land", que pasó la noche detenido tras sufrir una paliza de manos de colonos de Israel en Susiya, la localidad al sur de Cisjordania en la que reside.

"Después de estar esposado toda la noche y haber sido golpeado en una base militar, Hamdam Ballal es libre y está a punto de volver a su casa con su familia", anunció en la red social X el codirector israelí de la cinta Yuval Abraham.

After being handcuffed all night and beaten in a military base, Hamdan Ballal is now free and is about to go home to his family.