Ministro de Energía de Israel: el cerco de Gaza seguirá hasta la liberación de los rehenes

El país aplicó una estrategia de cierre total de la Franja para impedir la entrada de alimentos, agua, ayuda humanitaria o electricidad, como medida de presión a Hamás.

Israel Katz afirmó que si no se liberan los cautivos, "no se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna tubería de agua y no entrará ningún camión de combustible".