Presidente de Israel: "Desde el Holocausto no se había matado a tantos judíos en un día"

El presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó este lunes que nunca habían asesinado a tantos judíos en un solo día desde el Holocausto, como en la actual guerra con Hamás, en un discurso en el que llamó a la comunidad internacional a considerar al movimiento islamista como "terrorista".

"Desde el Holocausto no se había matado a tantos judíos en un solo día. Y desde el Holocausto no hemos sido testigos de escenas de mujeres, niños y abuelos judíos –incluso sobrevivientes del Holocausto– siendo metidos en camiones y llevados en cautiverio", afirmó Herzog en un discurso difundido por su oficina.

"Hamás ha importado, adoptado y replicado el salvajismo del Estado Islámico. Entrar en casas civiles en un día santo y asesinar a sangre fría a familias enteras. Jóvenes y viejos. Violando y quemando cuerpos. Golpear y torturar a sus víctimas inocentes", añadió.

El sábado pasado, en pleno shabat (día sagrado para los judíos), Hamás -que gobierna de facto la Franja de Gaza- tomó por sorpresa a Israel con una ofensiva masiva que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de un número indeterminado de milicianos, que han masacrado civiles y secuestrado más de 100 personas, aparentemente para intercambiarlas por presos palestinos.

El mismo sábado, Israel se declaró en estado de guerra e inició un contraataque con proyectiles aéreos, navales y terrestres sobre la Franja de Gaza, así como la caza de milicianos en territorio israelí.

El número de muertos del lado israelí alcanzó los 300 en las primeras 24 horas de la escalada, una cifra que ha aumentado a más de 900. En la Franja de Gaza, suman al menos 560 muertos.

Not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day.



As President of the State of Israel, I speak to you now from our capital city Jerusalem, under the dark shadow of war, as my nation continues to endure a savage attack from a cruel and inhumane enemy > > pic.twitter.com/1EU8fZYhIS