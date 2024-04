Secretario general de la ONU condenó "enérgicamente" ataque de Irán a Israel

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente" el ataque de Irán contra Israel, que representa "una grave escalada", y pidió "un cese inmediato de hostilidades", en un comunicado emitido esta tarde.

"Estoy profundamente alarmado por el riesgo muy real de una escalada regional devastadora", dijo, por lo que pidió "a todas las partes a ejercer un máximo autocontrol" para evitar cualquier acción que pueda traducirse en enfrentamientos mayores y "en múltiples frentes en Oriente Medio".

Pocos minutos antes, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, muy beligerante contra Guterres desde que comenzó la guerra, escribió en su cuenta de X un mensaje dirigido al secretario general: "Irán ha violado la carta de la ONU (...) ¿dónde están tus palabras, dónde tu condena? ¡Despierta!!!".

.@antonioguterres Iran has violated the UN charter and has shown that it is a threat to global peace and security.



Where is your voice?? Where is your condemnation??



Wake up!!!