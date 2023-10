Jordania: Dos sujetos fueron multados con 6,6 millones de pesos por difusión de noticias falsas

Un tribunal jordano condenó a dos personas al pago de una multa de unos 6.660 euros (6,6 millones de pesos chilenos) cada uno por "difundir noticias falsas" a través de WhatsApp sobre un supuesto terremoto en el reino hachemí, la primera desde que el país enmendara su ley de delitos electrónicos hace un mes y medio.

"Los dos condenados cometieron el delito que se les imputaba, por lo que el tribunal decidió imponerles una multa de 10.000 dinares jordanos, 5.000 cada uno", dijo la agencia oficial de noticias jordana, Petra, que indicó que ambos "podrán apelar el veredicto ante el tribunal competente".

Los dos sentenciados, conductores de 20 y 49 años de edad, difundieron a finales de septiembre varios mensajes y un mensaje de voz en Whatsapp sobre un supuesto terremoto en Jordania, algo que "la unidad de Delitos Cibernéticos siguió y vio que ambos habían publicado vía Internet y por teléfono móvil", añadió.

"LEY DE DELITOS ELECTRÓNICOS"

Se trata de la primera sentencia de este tipo en Jordania desde que el reino árabe enmendara en septiembre la "Ley de Delito Electrónicos" para endurecer el castigo de la difusión de "noticias falsas" por la redes, y que puede llegar en algunos casos hasta penas de prisión.

Según esa enmienda, cualquier persona que difunda datos o información a través de Internet o las redes "que contengan noticias falsas que perjudiquen la seguridad nacional, la paz social o calumnie o humille a otra persona será castigada una prisión durante no menos de tres meses o al pago de una multa no inferior a 5.000 dinares y no superior a 20.000 (60 millones de pesos chilenos), o con los dos castigos ", recordó el tribunal.

Asimismo, destacó "la libertad de opinión y de expresión está consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en Artículo 15 de la Constitución jordana", si bien enfatizó el "impacto negativo sobre la seguridad nacional y la paz social" de la difusión de "noticias falsas".