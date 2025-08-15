Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.0°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Líbano

Israel informó ataques a "infraestructura de Hizbulá" en el sur del Líbano

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Pese a los acuerdos de cese de hostilidades, las fuerzas israelíes justifican sus operaciones continuas en la zona.

Israel informó ataques a
 EFE (archivo)

Altos mandos israelíes revelan que han ejecutado alrededor de 600 ataques aéreos en Líbano desde el alto el fuego, resultando en la muerte de 240 presuntos miembros de Hizbulá.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ejército israelí informó este viernes haber atacado una estructura militar y una infraestructura subterránea en el sur del Líbano, que, según ellos, pertenecerían al grupo chií Hizbulá

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una estructura militar y una infraestructura subterránea en un emplazamiento de Hizbulá, en la cordillera Beaufort, al sur del Líbano, donde se identificaron actividades militares", indicó el Ejército en un comunicado.

El texto agregó que "la presencia del emplazamiento y la actividad constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano" y subrayó que "las FDI continuarán operando para eliminar cualquier amenaza que se plantee contra el Estado de Israel".

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países en noviembre de 2024, Israel ha seguido atacando territorio libanés, asegurando que sus bombardeos se dirigen a miembros de Hizbulá o a infraestructura del grupo.

Balance y justificación de las operaciones

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó el pasado miércoles que desde la entrada en vigor del alto el fuego el Ejército ha realizado unos 600 ataques aéreos contra el Líbano, en los que habrían muerto 240 presuntos miembros de Hizbulá.

En la misma ocasión, justificó la posibilidad de bombardear el país vecino amparándose en el acuerdo de alto el fuego, que, según él, salvaguarda la seguridad al evitar un rearme de Hizbulá.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada