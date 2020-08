"Parecía un temblor, el sonido fue horrible": Chilena vivió en primera persona explosiones en Beirut

La viñamarina Estefanía Henríquez vivió en primera persona las impresionantes explosiones que afectaron a Beirut, en El Libano, y que causaron una cifra aún indeterminada de fallecidos y miles de heridos.

La chilena relató a Cooperativa Regiones que "primero vino un temblor, me encontraba saliendo del trabajo, poniendo un pie dentro del ascensor cuando comenzó a temblar, tomé a mi compañero que estaba en el ascensor y lo tiré hacia afuera, que la verdad mi reacción fue como que esto era un temblor, tengo la experiencia de Chile".

"Nos escondimos debajo de una parte segura para esperar ver qué estaba pasando, se activó la alarma de incendios, entonces entre que los oídos no escuchabas nada entre la alarma y la explosión, el sonido fue horrible. Esperamos sin saber nada, bajamos y nos encontramos con el desastre que había", relató.

EL DÍA DESPUÉS

El Líbano tiene seis horas de diferencia con Chile. El despertar fue algo increíble para todos, afirma Henríquez: "Levantarse hoy día en Beirut fue muy triste, nadie durmió anoche, estamos muy afectados, siguen apareciendo personas bajo los escombros, están buscando a las personas en el mar, como la explosión ocurrió en la costa, al parecer muchas personas salieron proyectadas desde los edificios aledaños al mar".

En cuanto a las causas, dijo, "las investigaciones apuntan a que ha sido un error humano, comenzó un pequeño fuego en una caseta al lado de esta gran bodega donde estaba el químico almacenado. Hay muchas teorías todavía, pero es importante que no se hagan suposiciones innecesarias por este tiempo, por respeto a todas las víctimas y sus familias".

Se sigue buscando cadáveres y supervivientes entre los escombros y las autoridades tratan de evaluar el alcance de los daños materiales por la deflagración de un almacén en el puerto de Beirut con 2.750 toneladas de nitrato de amonio.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fertilizante estaba desde hacía seis años en un almacén del puerto, sin que nadie hubiera tomado medidas para garantizar su seguridad, por lo que hoy se puso bajo arresto domiciliario a los encargados de su almacenamiento, anunció el Ejecutivo libanés.

Según el gobernador de Beirut, Maruan Abboud, aún hay más de 100 desaparecidos y más de 200.000 personas se han quedado sin casa.

AYUDANDO A LIBIA

Estefanía Henríquez es directora de recursos humanos de una empresa en Líbano, llegó a ese país por estudios y ahí se quedó. Afirma también que de no cambiar su situación personal, todo apunta a que se quedará para ser parte de la reconstrucción.

"Encontré a mi familia de alma libanesa aquí, quienes han sido mi familia todo este tiempo, entonces yo le debo a este país mucho, me siento parte y la verdad es que no podría, así como ayudé en su momento a levantar Chile con mi granito allá, esperó hacer lo mismo acá. No me imagino cerrando los ojos, dándome la media vuelta e irme", cerró.

Ella impulsa ya iniciativas para que el mundo se entere como ayudar en la reconstrucción de Beirut, por lo que llamó a los chilenos a informarse y revisar en este link, las distintas causas abiertas para ayudar al país a ponerse nuevamente de pie.