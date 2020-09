Rescatistas chilenos detectaron indicios de vida a un mes de explosión en Beirut

Un equipo de rescatistas chilenos pertenecientes a la ONG Topos Chile detectó, este jueves, respiración y latidos mientras se encontraban trabajando entre los escombros que dejó la explosión en un almacén con material altamente inflamable en Beirut, el 4 de agosto.

Uno de sus integrantes, Francisco Lermanda contó a CNN Mundo que mientras buscaban en el lugar un perro rastreador detectó una presencia por lo que decidieron "hacer túneles para poder penetrar la estructura, llegar al punto y poder descartar o confirmar la presencia de un cuerpo o una persona viva en el interior".

Ante esto, los socorristas procedieron a utilizar imágenes térmicas para determinar presencia de calor entre los escombros.

Medida que dio resultado debido a que las imágenes dieron cuenta de dos cuerpos: uno de tamaño pequeño que aparece acurrucado junto a otro de mayores dimensiones, lo que gracias a un dispositivo de escucha se pudo apreciar que registran un ciclo respiratorio de 18 veces por minuto, lo que podría significar señales de vida.

Lermanda informó que en el punto exacto donde se encuentra un posible sobreviviente está a 2,4 metros de profundidad y a 1,8 metros desde el costado más cercano, por lo que ya comenzaron a cavar tres túneles.

Sin embargo, el restatisca fue tajante en señalar que esto "no significa que haya alguien vivo o muerto en el interior, son pistas que nos dicen que hay que llegar a ese punto y descartar o confirmar".

En esta línea, Lermanda explicó que "no sabe cuánto se tardará, la loza es muy gruesa, el concreto es muy fuerte y no pueden meter máquinas. Si tenemos la posibilidad de una persona viva no podemos meter máquinas, presionar, golpear o nada que pueda arriesgar la vida. Es un trabajo lento, meticuloso y muy técnico".

La tragedia acontecida en un almacén con 3.000 toneladas de nitrato de amonio, que permanecía en el puerto de Beirut, capital del Líbano, desde 2014 -sin las debidas precauciones- dejó al menos a 177 muertos y 6.000 heridos.