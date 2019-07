Siria: Bachelet denunció la muerte de 103 civiles por bombardeos del Ejército en los últimos días

Al menos diez personas, entre ellas tres niños, han muerto en nuevos bombardeos del Ejército sirio esta mañana contra zonas rebeldes del noroeste de Siria, después de una semana especialmente sangrienta para los civiles, con un centenar de fallecidos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó hoy que los aviones de Damasco efectuaron casi 40 bombardeos en varios puntos del sur de la provincia de Idlib y el norte de la provincia de Hama, bastiones de los grupos armados opositores.

Nueve civiles, incluidos dos niños, fallecieron en la población de Ariha, en el sur de la provincia de Idlib, donde también se han registrado 28 heridos por los bombardeos de los aviones gubernamentales, según el Observatorio.

Otro niño murió por los ataques aéreos en las afueras de Kafr Auid, también en Idlib, la última región controlada casi en su totalidad por los grupos rebeldes e islamistas.

La ONG con sede en Reino Unido pero una amplia red de colaboradores sobre el terreno, aseguró que la aviación rusa también ha efectuado bombardeos en Hama.

Además, el Ejército sirio también ha realizado ataques de artillería y con helicópteros en la provincia de Alepo, vecina de Hama e Idlib, donde aún hay presencia de combatientes rebeldes.

