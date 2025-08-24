Síguenos:
Mundo | Medio Oriente | Yemen

Israel dice que "destruyó" el palacio presidencial de los hutíes en Yemen

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Además del recinto gubernamental, la administración israelí informó ataques a depósitos de combustible y plantas eléctricas en Saná.

El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que los hutíes están "aprendiendo a las malas" las consecuencias de sus acciones contra Israel.

Israel dice que
 EFE (referencial)

Los ataques, que resultaron en al menos dos muertos y 35 heridos, son una respuesta a los lanzamientos de misiles y drones hutíes contra Israel, en solidaridad con los palestinos de Gaza.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este domingo que su país ha "destruido" el palacio presidencial de los hutíes en Yemen durante sus ataques de hoy contra Saná, la capital yemení.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas", dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, el mandatario israelí dijo que el grupo proiraní está "aprendiendo a las malas" las consecuencias de sus ataques contra Israel.

"A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de la determinación del Estado de Israel", dijo Netanyahu, en declaraciones compartidas por su oficina.

Detalles de la operación y reacciones oficiales

Junto al texto, la oficina del primer ministro publicó imágenes del mandatario y del ministro de Defensa monitorizando los bombardeos contra Yemen.

Según el Ejército israelí, los ataques estuvieron dirigidos contra el complejo militar donde se ubica el palacio presidencial, plantas eléctricas y almacén de combustible.

Consecuencias y contexto regional

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud y Medioambiente de los insurgentes.

En su mensaje, Netanyahu aseguró que todos los aviones israelíes han regresado ya a Israel.

Los rebeldes hutíes del Yemen lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel en solidaridad con los palestinos.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza y se han mantenido pese al alto el fuego entre hutíes y Estados Unidos.

