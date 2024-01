Tras declararlos "grupo terrorista", EEUU lanzó nuevos bombardeos contra los hutíes en Yemen

EE.UU. lanzó este miércoles una nueva oleada de ataques contra zonas en Yemen controladas por los rebeldes hutíes horas después de declarar al grupo chií como "terrorista", informó el Mando Central de EE.UU (Centcom, en inglés) en un comunicado difundido a través de X.

"El 17 de enero aproximadamente a las 23.59 (hora de Sanaa), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra 14 misiles hutíes (...) Estos misiles sobre raíles de lanzamiento representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada estadounidense en la región", detalló Centcom en la mencionada red social.

Asimismo, el Mando Central de EE.UU. aseguró que las acciones de los hutíes, "respaldados por Irán", siguen "poniendo en peligro" a navegantes internacionales e "interrumpiendo" las rutas de navegación comercial en el sur del mar Rojo.

"Continuaremos tomando medidas para proteger la vida de los marinos inocentes y siempre protegeremos a nuestro pueblo", afirmó el general Michael Erik Kurilla, del Mando Central de EE.UU., en el comunicado.

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers



In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7