El inusitado y expedito reconocimiento al triunfo de López Obrador en México

Los rivales elecotrales de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México reconocieron su derrota y feliciatron al candidato ganador antes de que se inicara el conteo oficial de votos, hecho sin precedente en la historia del proceso electoral de México.

Todavía no se había contado ningún voto de manera oficial cuando los candidatos José Antonio Meade (oficialista), Ricardo Anaya (conservador) y Jaime Rodríguez (independiente) admitieron la victoria del candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

Fue Meade, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el primero que reconoció lo que sería su derrota en tercer lugar, seguido por Anaya, abanderado de la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, quien dijo que todo beneficiaba a López Obrador e incluso admitió que le había llamado por teléfono para felicitarlo.

Luego fue el turno de Rodríguez de felicitar al virtual ganador y ofrecerle su colaboración. Además, anunció que retomará cuanto antes su cargo de gobernador del estado norteño de Nuevo León, al cual pidió licencia para ser candidato.

El concierto de la victoria de López Obrador tuvo un segundo momento cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo felicitó en su cuenta de Twitter, 59 minutos antes de que en México se anunciaran los resultados oficiales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!