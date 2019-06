Estudiante de Medicina provocó indignación al burlarse de una paciente durante su parto

Una estudiante de Medicina provocó indignación generalizada por publicar un video en redes sociales, donde aparecía burlándose de una adolescente que estaba pidiendo ayuda en pleno trabajo de parto.

La alumna, identificada como Alinka García de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se reía ante la cámara mientras la paciente gritaba y decía frases como "ayúdenme, por favor" y "me duele mucho".

El video alertó a su casa de estudios, que anunció una investigación sobre García, conocida en Twitter como @DraMalinka.

La indignación y comentarios en su contra fueron tales, que su cuenta fue eliminada de la red social. Pero diversos usuarios se "vengaron", ya que revelaron sus datos personales y que sus notas en la facultad no eran muy buenas.

Los tuiteros también recordaron otra polémica que protagonizó en la misma red social, donde se burló de una compañera que se intentó suicidar.

Sobre lo de ayer, la peor insensibilidad la he encotrado de parte de médicos, pero la @DraMalinka se lleva las palmas. Le pide a una estudiaante de medicina que deje la carrera por "no saber nada de la vida" pero ella no sabe ni respetar a sus pacientes, ni su propia profesión. pic.twitter.com/QmhTtfuurZ