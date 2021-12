Hombre con cáncer rifó su camioneta para costear tratamiento: El ganador se la devolvió

Juan Manuel Vidales supo en junio que tenían un avanzado cáncer de estómago y, por lo costosos que han sido sus tratamientos, tuvo que organizar una rifa en Tabasco, México. El gran premio era su querida camioneta Chevrolet 400 SS, del año 2000, pero el ganador lo sorprendió: no se la quiso quedar y se la devolvió.

El hombre de 47 años no puedo contener la emoción por el gesto de Marco Polo Rodríguez, quien había motivado a sus familiares a comprar 35 números para ayudar a don Manuel. Cada uno costaba 199 pesos mexicanos (unos 8 mil pesos chilenos).

"Fue un regalo de Navidad. Ver a Marco Polo tan contento, tan satisfecho con darme de vuelta la camioneta, eso fue lo que me derrotó, otro joven hubiera dicho 'pues yo me la quedo'", dijo Vidales a El País.

El mexicano, al que los médicos le daban dos meses de vida hace medio año, se emocionó profundamente por "saber que existe gente con tanta humanidad (...) Me he dado cuenta del cariño de la gente y se vuelve uno sensible, se pone alegre de los buenos corazones".