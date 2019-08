Investigan violación grupal de cuatro policías a una menor de edad en México

La Justicia mexicana investiga la presunta violación de una menor de edad, de 17 años, por parte de cuatro policías, sin que hasta el momento se haya identificado a los culpables.

El hecho ocurrió la semana pasada, supuestamente a manos de cuatro uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco, y motivó que el lunes cientos de mujeres protestaran en las calles de la capital azteca, protagonizando algunos hechos de violencia.

"Se está investigando a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de turno, así como a las patrullas", aseguró este martes, en una conferencia de prensa, el vocero de la Procuraduría General de Justicia (Fiscalía) de la Ciudad de México, Ulises Lara.

En la ciudadanía hay desconfianza en torno a un posible "encubrimiento" a los culpables. (Foto: EFE)

El portavoz indicó que se han revisado grabaciones que se confirman la "presencia" de policías en el sitio del ataque. No obstante, todavía hay que "comprobar el tema de la responsabilidad" de los mismos.

"A pesar de las pruebas que hemos recabado, al día de hoy no se ha podido ubicar a los posibles responsables", dijo Lara, que pidió paciencia y aseguró que no van "a señalar a alguien por el simple hecho de una creencia" ni por la necesidad de encontrar un culpable con premura.

Policías bajo sospecha. (Foto: EFE)

"No estamos encubriendo a nadie, decimos que no tenemos los elementos para acusar a un policía, eso es lo que no tenemos, sino lo estaríamos presentando (como imputado)", afirmó Ulises Lara.

Ayer cientos de mujeres protestaron en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la de la Fiscalía capitalina, rayando las fachadas y rompiendo cristales. Algunas activistas incluso alcanzaron a pintar de morado el cabello de Jesús Orta, titular de la SSC de la Ciudad de México.

Las mujeres protestaron y asediaron las sedes de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México. (Foto: EFE)

Sobre la joven de 17 años violada, lara indicó que les proporcionó una línea de tiempo y una descripción de los abusadores cuando sucedió la situación.

En estos momentos, las autoridades se encuentran, no obstante, respetando el tiempo "de recuperación emocional" que necesita la víctima para volver a testificar: "Si puede contribuir la joven en el momento en que lo considere pertinente, eso ayudará a esclarecer los hechos", comentó Lara.

Por el momento, la investigación continúa abierta y se ha pedido la incorporación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.