Una niña mexicana de ocho años llamada Dayami envió una carta dirigida a Santa Claus en un globo, la que cruzó la frontera y tocó el corazón de un ciudadano estadounidense.

Según consignó CBS, un oriundo de Arizona identificado como Randy Heiss decidió buscar a la niña y entregarle los regalos que había pedido, luego de encontrar los restos del globo entre las plantas de su propiedad.

Tras analizar la dirección del viento, logró identificar que la carta había venido desde Nogales, una población mexicana cercana a su rancho.

Con esta información, Heiss y su esposa –que hablaba español- decidieron iniciar una gran cruzada por Facebook para lograr dar con el paradero exacto de la niña y su familia, y gracias a la transmisión de una radio local lograron encontrarla.

La pareja se hizo pasar por ayudantes de Santa con el fin de preservar la ilusión de la niña, y le entregaron todos los regalos nombrados en la lista, más otros adicionales luego de enterarse de que tenía una hermana menor.

“We now have friends for life. And, for a day, that border fence with its concertina wire melted away.”



A girl in Mexico attached her Christmas list to a balloon. A man across the border found it. https://t.co/6mDvCW2fEj pic.twitter.com/aHZ2Wb08H7