AMLO tildó al New York Times de "pasquín inmundo" por indagar sus presuntos nexos con el narco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó este jueves de "pasquín inmundo" a The New York Times (NYT) por indagar presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018 con base en una investigación de Washington, ahora cerrada, que involucró también a sus hijos.

"Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times", manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano exhibió una carta de la corresponsal del diario en México, Natalie Kitroeff, que incluye su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación de los supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas.

López Obrador sostuvo que el reportaje, aún no publicado, es en represalia por las críticas que hizo contra el medio neoyorquino en una entrevista difundida esta semana con la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red, la plataforma en YouTube del exlíder de Podemos, el español Pablo Iglesias.

"No les gustó porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús (Ramírez, vocero de la Presidencia) un cuestionario, pero un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA (Agencia Antidrogas)", contó.

Según el texto de Kitroeff, el periódico accedió a documentos y entrevistas en las que un informante contó que "uno de los confidentes más cercanos del presidente" se reunió con Ismael Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018.

Otro afirmó que tras la victoria de López Obrador uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos aliados del mandatario con la esperanza de salir de prisión.

Mientras que un tercero aseguró a los investigadores estadounidenses que los cárteles tenían videos que exhibían a los hijos del presidente mientras recibían dinero del crimen organizado.

La periodista indicó que Washington cerró la investigación porque "podría provocar un conflicto diplomático con México", en particular tras el roce del Gobierno de López Obrador con el de Donald Trump (2017-2021) por el arresto en octubre de 2020 del exjefe del Ejército mexicano, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico.

"O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. '¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente?' No, porque es falso", comentó el mandatario.

La investigación se suma a la de ProPublica, que en enero publicó que la DEA indagó una supuesta "evidencia sustancial" de que el Cártel de Sinaloa aportó dos millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Al igual que entonces, el mandatario pidió ahora que "el Gobierno de Estados Unidos exprese algo" al respecto, pero matizó que "de ninguna manera pueden afectar" las relaciones bilaterales.

The New York Times calificó de "táctica preocupante e inaceptable" la difusión por parte de López Obrador del teléfono celular de la corresponsal.

A través de las redes sociales, el diario estadounidense señaló: "Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento".

"Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre", añadió el periódico estadounidense.

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó este jueves su "profunda preocupación" por la difusión del teléfono de la corresponsal del The New York Times, ya que "puso en riesgo" al equipo del diario estadounidense en el país.

"El CPJ está profundamente preocupado sobre los comentarios del presidente López Obrador hoy acerca de una investigación del The New York Times y su revelación de datos personales (de la periodista Natalie Kitroeff), quien coordina la oficina del periódico en México", escribió la organización en su cuenta de X.

Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, precisó que al revelar los datos de la periodista, el mandatario mexicano "conscientemente puso en riesgo al equipo de NYT en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental".

#MEXICO: CPJ is deeply concerned about Mexican president @lopezobrador_'s comments earlier today about @nytimes reporting and his publicly revealing the private cell phone number of NYT's Mexico Bureau Chief @Nataliekitro.https://t.co/KikNXKrrFp