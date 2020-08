"Me casé contigo para mí": Indignación causa senador mexicano que regaña a su esposa por "mostrar pierna"

Indignación ha generado una escena que protagonizó el senador de 32 años del Movimiento Ciudadano de México, Samuel García, en que regaña a su pareja, la influencer Mariana Rodríguez de 25 años por "enseñar mucha pierna".

El contexto del viralizado momento se vive en una videollamada que ambos tuvieron donde cenaron separados debido a que ella está contagiada de coronavirus. En el video, titulado "Cena COVID style", se escuchan por polémicos dichos del político.

"Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna", ordena el político de 32 años, que queda sorprendida y en silencio. "¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla", contestó ella a lo que él vuelve a exigirle: "¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna".

"Ya. Pues me casé conmigo para mí. No para que andes enseñando", dijo el criticado joven, a lo que ella pide perdón.

La machista escena generó que muchas mujeres en redes sociales se alzaran contra la actitud retrógrada del hombre subiendo fotos de sus rodillas y piernas y etiquetando a Samuel García.

Samuel García ( @samuel_garcias ) mira mi mejor pose de llama #YoEnseñoLoQueQuiera y así como te valen mis piernas, te debería valer si tú esposa enseña las suyas, es tu esposa, no tu propiedad pic.twitter.com/YpaUPcQtqk

#YoEnseñoLoQueQuiera porque mi cuerpo es mío y la autonomía que tengo sobre él no me la va a quitar ninguna pareja.



Que a todos los machitos les quede claro que las mujeres no somos propiedad de nadie. pic.twitter.com/qPlK76JHo5