México: Tiroteo durante partido de fútbol local deja al menos 11 muertos

Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Michoacán, oeste de México.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo un partido de fútbol organizado como convivencia deportiva local.

Testigos afirmaron a medios locales que los sujetos armados interrumpieron el encuentro y abrieron fuego contra los asistentes durante el juego.

El Gobierno municipal de Salamanca informó que 11 personas han fallecido, 10 en el lugar y una más en el hospital, y otras 12 están siendo atendidas por lesiones.

Además, indicó que la Fiscalía de Guanajuato investiga el atentado que condenó "energéticamente", y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

El ataque ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno federal para frenar la crisis de violencia en la región que quedó en evidencia tras el asesinato del alcalde del municipio michoacano de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado, un crimen que desató una ola de indignación por la violencia en el país.

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo del plan es reducir los altos índices de violencia, delincuencia e inseguridad en ese estado del oeste país.

Según cifras del Gobierno, del 10 de noviembre de 2025 al 19 de enero pasado, se han detenido a 426 personas y se han asegurado 238 armas de fuego, 16.716 cartuchos, 835 cargadores, 346 vehículos, 200 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo, en el marco de este plan.