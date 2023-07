Padres golpean a profesora de México y la amenazan con un arma frente a su hijo

Una profesora de kínder fue golpeada y amenazada luego que los padres de un niño ingresaron al colegio ubicado en México, porque supuestamente había agredido a su pequeño.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se puede ver cómo la madre del niño la agarra del pelo, mientras el padre los sigue detrás junto a su hijo.

Los gritos de la mujer fueron escuchados por una empleada de cocina del lugar, quien tras salir a socorrerla, fue intimidada por el hombre que, incluso, le exigió que le entregara su celular.

Según dio a conocer el medio El Universal, los padres aseguraron que su hijo había sido agredido, porque traía una marca café en el brazo que no era un moretón. Sin embargo, a la docente sólo le había tocado cuidar al curso del pequeño tras reemplazar a una profesora que había faltado ese día.

"Me dijo que ya me ubicaba, sabía dónde vivía, quién era mi familia y que me iba a matar. Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas", aseguró la mujer que posteriormente interpuso una denuncia con las autoridades locales.