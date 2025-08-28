Senadores mexicanos despidieron tensa sesión con empujones, golpes y gritos

Los senadores mexicanos Gerardo Fernández Noroña (oficialista) y Alejandro Moreno (opositor) se enfrentaron a golpes, el miércoles, al término de una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra durante la sesión.

La discusión ocurrió cuando Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se negó a que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el himno nacional, "Alito" Moreno, líder del PRI, confrontó a Noroña, lo que produjo un altercado que terminó a los golpes.

Según la transmisión en vivo del Canal del Congreso, Moreno reclamaba a Noroña por no haber dejado hablar a los senadores de su partido, y el presidente del Senado reaccionó empujándolo.

Entonces se desató una serie de empujones, jaloneos y manotazos entre ellos y otros presentes en la última sesión de la Comisión Permanente, previa al segundo receso del año.

#ÚltimaHora | El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se enfrentaron a golpes en el pleno del Senado de la República.

Posteriormente, Noroña acusó en redes sociales a los legisladores del PRI de agredirlo físicamente durante la reunión parlamentaria.

Muy grave que los medios estén hablando de un enfrentamiento, cuando todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona y una golpiza en el suelo a Emiliano González González, que tiene lesiones serias y le rompieron el equipo.

Por su parte, Moreno argumentó que "la primera agresión física vino de Noroña", luego de que le reclamó por no haberle dado la palabra, pese a que había una minuta establecida.

"Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza", expuso en su cuenta de X.

Hoy en la Cámara de Senadores pasó lo que todos vieron, y es importante explicarlo con claridad.



Había un orden del día aprobado. Minutos antes de llegar al punto correspondiente, Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse.… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 27, 2025

Además, Moreno acusó que lo ocurrido "no es un hecho aislado ni un accidente", sino que "es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control".