Sheinbaum pidió investigar a "grupo muy violento" de la marcha de "Generación Z" en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que ha pedido a la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, que se investigue a un "grupo muy violento" que en la marcha de la "Generación Z" del sábado provocó un enfrentamiento con la Policía local a las puertas de Palacio Nacional.

"Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue, quiénes son estos grupos, por qué esta violencia, (si) están pagados. Esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero, es falsa", dijo la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.

Para mostrar la violencia desatada durante la protesta a la que acudieron cerca de 20.000 personas y que su Gobierno no apoya la represión policial, la titular del Ejecutivo proyectó un video donde se observa cómo este "grupo encapuchado" atacó con "esmeriles, ganzúas, martillos" a la Policía de la capital mexicana, luego de haber derribado las vallas que resguardaban el Palacio Nacional.

"Estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes y no hay represión (...) Y si alguien hizo uso de la fuerza se tiene que investigar, la policía tiene sus propios mecanismos", sostuvo.

Sheinbaum explicó que algunos miembros de este "grupo violento" iban encapuchados y vestidos de negro y que iban "preparados" para derribar las vallas ubicadas en el Zócalo, la plaza más grande del país.

Por otro lado, destacó que la marcha no tuvo la convocatoria deseada, ya que hubo "muchos adultos y muy pocos jóvenes".

"La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z, sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon en la Marea Rosa (grupo de oposición al gobierno)", zanjó.

La mandataria fue cuestionada por los medios sobre la nueva convocatoria de la autodenominada "Generación Z" para marchar el 20 de noviembre 11:00 hora local (16:00 en Chile) en la Ciudad de México, mismo día en el que encabeza el desfile donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

"Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones", respondió.

La marcha de la autodenominada "Generación Z" dejó un saldo de veinte civiles y cien miembros de la Policía heridos, así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional.