La UE y la Celac cerraron una cumbre "histórica" que sirve para impulsar su relación

Los líderes de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe culminaron este martes una cumbre "histórica" y "exitosa" en la que se comprometieron a relanzar la relación política y económica entre ambos bloques, tras ocho años sin reuniones al más alto nivel.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que la reunión ha sido un "éxito político" y que los 60 países estuvieron "absolutamente convencidos (...) de que no hay que esperar de nuevo ocho años para reunirse".

We, the EU and CELAC, agreed on a declaration that is ambitious and covers a vast field for our future cooperation. We want a multipolar world based on law and on the @UN Charter, on the principles of sovereignty, pic.twitter.com/Knt7CLvQ5D

El encuentro ha sido "como un nuevo comienzo", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

This EU-CELAC Summit felt like a new beginning between old friends.



In times of great geopolitical change, like-minded friends like us need to get closer.



This is what we are doing with #GlobalGateway and the trade agreements we will conclude soon ↓ https://t.co/NT98eXPzqQ