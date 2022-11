Nicolás Eyzaguirre, candidato al BID: "El multilateralismo no es una palabra; es algo que se respeta"

El candidato de Chile a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el economista Nicolás Eyzaguirre (1953), dijo este martes que la crisis que vivió la región en la década de 1980, en la que se aplicaron profundos recortes sociales, "es el ejemplo de lo que no debe pasar de nuevo".

En una entrevista exclusiva con EFE, el exministro de Hacienda y Educación señaló además que la institución que aspira a presidir debe ser "independiente de sus grandes accionistas" y que China es "bienvenida" siempre y cuando respete el multilateralismo.

Pregunta (P): El BID no atraviesa su mejor momento tras el escándalo y la posterior destitución del estadounidense Mauricio Claver-Carone por tener un affaire con una subordinada, ¿cómo se recupera la confianza en una institución tan grande?

Respuesta (R): El BID tiene un capital humano excelente. He tenido la experiencia de llegar a grupos humanos que estaban tocados y, con cariño, cercanía y escucha, esa confianza se repone rápido. Es muy importante que el personal sepa que uno tomará las decisiones finales, pero los análisis que te llevan a mejores o peores decisiones provienen de ellos.

P: ¿Cómo de dañada está la reputación del banco?

R: Está dañada, no hay que subestimarlo. Pero, como dicen, "la necesidad tiene cara de hereje" y ahora van a venir tiempos en los que el BID va a ser mucho más necesario que antes. Creo que recomponiendo los ánimos internos y profundizando la relación con los países podemos aumentar la presencia del BID en la región.

"DEBE SER INDEPENDIENTE"

P: Estados Unidos es clave, pues tiene el 30 % de los votos, ¿cuenta con su apoyo?

R: No puedo hablar por ellos... No obstante, aunque pienso que el BID tiene que ser muy independiente de sus accionistas más grandes -pero no por eso rebelde-, yo al menos en el pasado no tuve severas contradicciones ni diferencias con el Tesoro americano.

P: Dice que el BID tiene que ser independiente, ¿no lo es ya?

R: Sin duda alguna, los países que son los grandes prestatarios, pero también los usuarios más grandes, tienen un peso que les es natural, pero hay que hacerles entender que los más pequeños son a veces los que tienen más dificultades para poder batirse por sí mismos, que el multilateralismo es muy importante y que el comercio tiene que estar basado en reglas y no en fuerzas.

P: A menos que haya nuevas candidaturas antes del 11 de noviembre, cuando se cierra el plazo, sus dos contrincantes son dos pesos pesados: la ex secretaria ejecutiva de la Cepal Alicia Bárcena (México) y el expresidente del Banco Central de Brasil Ilan Goldfajn.

R: Creo que son dos personas extraordinariamente inteligentes. Distintos entre ellos, pero también distintos a nosotros. El mundo y la región se ven un poco distinto desde un país pequeño, ubicado en el sur del mundo, que desde esas potencias grandes, Brasil y México. No digo que mejor, digo que distinto.

P: ¿Cuál es esa mirada distinta de Chile?

R: Los países pequeños muchas veces tienen problemas para visibilizar sus dificultades. Cuando estuve en el FMI -fue director del Departamento para el Hemisferio Occidental entre 2008 y 2012-, me tocó tratar a los países del Caribe que habían sido a la sazón azotados por feroces temporales. Nosotros no estamos afectados por temporales, pero sí por terremotos. Tenemos la sensibilidad del dolor y la sensibilidad de la invisibilidad.

"EL MULTILATERALISMO SE RESPETA"

P: Si resulta elegido el 20 de noviembre, le tocará lidiar con una compleja situación en Latinoamérica: desaceleración en 2023 y alta inflación, ¿cómo ve el futuro de la región?

R: Se vienen periodos muy difíciles. La combinación de 15 años de bajo crecimiento, desde la crisis subprime, ha provocado una acumulación de la pobreza. La situación fiscal, además, se deterioró mucho con el Covid y hoy día, producto de la escalada inflacionaria, los capitales van a ser extremadamente escasos. A esto se le suman los problemas del cambio climático.

La crisis del 80 fue el ejemplo de lo que no debe pasar de nuevo. Cuando faltaron los capitales, los países hicieron ajustes que perjudicaron al medio ambiente, a la salud, a la educación. Por eso hablamos de una década perdida.

Cuando haya que ajustar ahora, porque no haya financiamiento externo, que ese ajuste no provoque un círculo vicioso, con la pobreza y la desigualdad completamente disparadas. Eso se cobra caro en el mediano plazo.

P: ¿Qué papel debe jugar China en el BID?

R: La ley es lo que defiende a los más débiles y el comercio multilateral está basado en reglas. En la medida en que los participantes del BID, donantes o prestatarios, estén de acuerdo con funcionar bajo reglas y respetar la reglas, todos son bienvenidos.

P: ¿Y China está de acuerdo?

R: A ratos los países más grandes tienen la tentación de funcionar con sus propias reglas. Creo que el BID tiene que ser siempre señero de que el multilateralismo no es una palabra, es algo que se respeta.