António Guterres seguirá como secretario general de la ONU hasta final de 2026

La Asamblea General de la ONU confirmó este viernes que el portugués António Guterres se mantendrá al frente de Naciones Unidas por otros cinco años más, después de recibir el apoyo de las potencias del Consejo de Seguridad el pasado 8 de junio.

Guterres, contra quien ningún país planteó otra alternativa, fue elegido por aclamación como secretario general de las Naciones Unidas para su segundo mandato, que comenzará el 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2026, y que ejerce desde enero del 2017.

Su reelección, lejos de ser una sorpresa, se consideraba el paso lógico dentro del organismo dado que durante décadas todos los jefes de Naciones Unidas han servido durante dos mandatos, con la excepción del egipcio Butros Gali, cuya reelección fue vetada en 1996 por Estados Unidos.

El presidente de turno del Consejo de Seguridad, el estonio Sven Jürgenson, subrayó que el trabajo del secretario general responde a "los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad" y "a un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Posteriormente, Guterres realizó una intervención -en inglés, francés y español- y prometió que "haré todo lo posible en mi poder durante mi segundo mandato para contribuir a un escenario positivo y de avances" y agradeció a todos los miembros la confianza depositada en él, agregando que el mundo se encuentra ante una "verdadera encrucijada" ante la que hay que tomar decisiones trascendentales.

"Los paradigmas están transformándose. Las viejas ortodoxias están siendo volteadas. Estamos escribiendo nuestra propia historia con las decisiones que tomamos en este momento. Puede ser de dos maneras: colapso y crisis perpetua, o avance y perspectiva de un futuro más verde, más seguro y mejor para todos", dijo.

En tanto, respecto a la pandemia, Guterres apuntó que "ha revelado la vulnerabilidad que compartimos, nuestra interconexión y la absoluta necesidad de las acciones colectivas" y que es "crucial asegurar que la salida de la crisis y la recuperación socioeconómica sean mucho más equitativas".

Concluyendo que "sin duda, las tareas que tenemos por delante son colosales. Pero estoy seguro de que podemos estar a la altura de los desafíos", sentenció antes de describirse como un humilde y optimista servidor público.

I am deeply honoured and grateful for the trust placed in me to serve as the Secretary-General of the United Nations for a second term.



Serving the @UN is an immense privilege and a most noble duty.