Elon Musk y la ONU se desafían por 6.000 millones de dólares para acabar con el hambre en el mundo

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU respondió a las condiciones del millonario Elon Musk, quien pidió demostrar que seis mil millones de dólares resolverán los problemas de hambre en el mundo.

En conversación con CNN, el director del programa, David Beasley, indicó que "6.000 millones (servirían) para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no llegamos a ellos. No es complicado".

En relación a la solicitud de Musk de una contabilidad abierta ante una posible donación, Beasley aseveró que "podemos hacerlo, se lo mostraré. Lo pondremos delante de él. Contamos con toda la contabilidad de costos, transparencia pública. Cualquier cosa que él pregunte, estaremos encantados de responderlo".

"Seis mil millones no resolverán el hambre en el mundo, pero evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición. Una crisis sin precedentes y una tormenta perfecta debida a las crisis covid/conflictiva/climática", añadió.

El debate se inició luego que Beasley emplazara hace unos días a los "ultraricos" y especialmente a Musk y Jeff Bezos a "dar un paso adelante ahora, de una sola vez".

Ante esto, Musk usó su cuenta de Twitter para proponer que "si el WFP puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo US$ 6.000 millones resolverán el hambre en el mundo, venderé las acciones de Tesla ahora mismo y lo haré".

"Pero debe ser una contabilidad abierta, para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero", escribió.

