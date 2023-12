Guterres: Éxito de la COP28 pasa por lograr un acuerdo sobre el fin de los combustibles fósiles

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó hoy que el éxito de la Cumbre del Clima de Dubái COP28, pasa inevitablemente por lograr un acuerdo sobre el fin de los combustibles fósiles, aunque abrió la puerta a que éste se haga a diferentes velocidades en función del país.

"La COP cubre muchos aspectos (...) pero un aspecto central, en mi opinión, del éxito será que llegue a un consenso sobre la necesidad de eliminar los combustibles fósiles en línea con el límite de 1,5 grados. Eso no significa que todos los países deban hacerlo al mismo tiempo", dijo Guterres.

As we approach the finish line of #COP28, my main message is clear:



We need an ambitious outcome that demonstrates decisive #ClimateAction and a credible plan to keep the 1.5°C warming limit alive and to protect those on the frontlines of the climate crisis.