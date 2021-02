La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus "efectos devastadores"

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los "efectos devastadores" que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

La petición la hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas restrictivas en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una "situación muy compleja y alarmante".

