Muerte de Dag Hammarskjöld: Nueva investigación cree "plausible" la hipótesis de un ataque aéreo

La muerte en 1961 del entonces secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, continuará por ahora envuelta en el misterio, después de que una nueva investigación hecha pública este lunes tampoco haya podido esclarecer los hechos.

Según estas nuevas pesquisas, es "plausible" que la caída del avión en el que viajaba Hammarskjöld se debiese a un ataque, pero se requieren más indagaciones para aclarar lo sucedido.

Se trata de una conclusión a la que ya habían llegado informes previos, incluido el que en 2017 presentó el experto Mohamed Chande Othman, el mismo responsable de esta última investigación encargada por Naciones Unidas.

Pese a ello, la ONU destaca que estas pesquisas ofrecen "información nueva" sobre las posibles causas del fallecimiento de Hammarskjöld y su equipo, que perecieron al estrellarse el avión en el que viajaban en territorio de Zambia -entonces Rodesia del Norte- durante una misión de paz en el Congo en septiembre de 1961.

Una investigación de Naciones Unidas en 1962 no logró encontrar las causas del accidente, pero un grupo de juristas reunidos en la Comisión Hammarskjöld aseguró hace unos años que podría haber nuevos indicios que apuntarían a un ataque contra el avión.

Las hipótesis incluyen la teoría de que el avión fuera atacado o amenazado o su piloto distraído por un avión reactor Fouga Magister de las fuerzas rebeldes que operaban entonces en la región congoleña de Katanga.

Los separatistas de Katanga, que no apoyaban la iniciativa diplomática de la ONU, contaban con apoyos occidentales, especialmente de intereses mineros.

El informe presentado este lunes no descarta esa posibilidad y, de hecho, subraya que no se ha podido probar que no hubiese otros aviones en la zona y considera que la aviación de Katanga tenía la capacidad técnica para llevar a cabo un ataque de este tipo.

La investigación incluye además los testimonios de varias personas que aseguraron haber escuchado por radio mensajes que apuntaban a que el avión había sido derribado.

Tampoco se cierra la puerta a la posible responsabilidad de mercenarios sudafricanos o belgas, una teoría que lleva años circulando, y el informe apunta que servicios extranjeros de inteligencia como el MI6 británico y la CIA estadounidense tenían presencia en la zona.

En su informe, Othman critica que varios Estados miembros no hayan respondido a algunas de sus cuestiones sobre los archivos de esa época.

Nacido en la localidad sueca de Jonkoping en 1905, Hammarskjöld fue uno de los secretarios generales más innovadores y creativos y el que ideó, organizó y destacó sobre el terreno el primer contingente de "cascos azules" en el Sinaí.

Además de forzar la intervención internacional en el Congo, apoyó la solución del conflicto de Suez y contribuyó a las victorias de la descolonización y la diplomacia, esfuerzos por los que obtuvo el premio Nobel de la Paz, que no pudo recoger en vida.